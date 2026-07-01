Informations pratiques

Les Gonds

Nocturne amateur du 31 juillet

93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Nocturne au Karting de Saintes rdv 19h30 –23h. Course Sprint amateur à partir de 15 ans ouverte à tous, quel que soit le niveau . Si vous n avez pas d équipement pas d inquiétude nous vous en prêterons.

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93 rue des coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

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English :

Evening session at the Saintes Karting Track from 7:30 p.m. to 11:00 p.m. Amateur sprint race for participants ages 15 and up, open to everyone, regardless of skill level. If you don’t have any equipment, don’t worry—we’ll lend it to you.

L’événement Nocturne amateur du 31 juillet Les Gonds a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge