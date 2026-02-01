NOCTURNE AMOUR ET SAINT-VALENTIN AU MUSÉE MUSEE DES AUGUSTINS Toulouse

NOCTURNE AMOUR ET SAINT-VALENTIN AU MUSÉE

MUSEE DES AUGUSTINS A l’angle de la rue Alsace-Lorraine Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-15 21:00:00

2026-02-14

Une fois par mois, le musée des Augustins vous accueille en nocturne et pour cette soirée, c’est une spéciale Saint-Valentin !

Le temps d’un afterwork, profitez d’une programmation culturelle inédite. Participez aux nombreuses activités proposées, sur réservation ou en accès libre. Une soirée qui réveille la curiosité et invite à découvrir le musée autrement.

Au programme de cette soirée

– 18h00 Parcours humour et fantaisie À tes amours, cours toujours ! (sur réservation)

– 18h30 Pause musicale

– 19h00 Pause musicale

– 19h30 Visite-spectacle L’amour, l’amour, l’amour (Cie Millimétrée) 3 .

MUSEE DES AUGUSTINS A l’angle de la rue Alsace-Lorraine Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82 augustins@mairie-toulouse.fr

English :

Once a month, the Musée des Augustins welcomes you to a nocturne, and for this evening, it’s a special Valentine’s Day treat!

