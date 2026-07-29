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AGENDA · Monpazier

Nocturne au Bastideum Monpazier

mercredi 5 août 2026 · Monpazier

Nocturne au Bastideum Monpazier

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
8 Rue Galmot
Ville
24540 Monpazier
Département
Dordogne
Tarif

Monpazier

Nocturne au Bastideum

8 Rue Galmot Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

A la tombée de la nuit, à la lueur des bougies, Dame Clothilde vous attend pour une visite nocturne en plein cœur de la vie de la bastide au Moyen-Age.   .

8 Rue Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12 

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English : Nocturne au Bastideum

L’événement Nocturne au Bastideum Monpazier a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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