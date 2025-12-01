Nocturne au château d’Azay le Rideau Azay-le-Rideau

Nocturne au château d’Azay le Rideau

Il était une fois, dans un château au bord de l’eau, la magie de Noël… Au cœur du somptueux château d’Azay-le-Rideau, des personnages de contes prennent vie et vous entraînent dans un univers féérique, quelques jours avant Noël.

Laissez-vous émerveiller par des décors enchanteurs et gourmands, et partez à la rencontre d’une musicienne rêveuse, d’un conteur mystérieux ou d’une confiturière pleine de malice, croisés au détour d’une salle illuminée.

Petits et grands, venez vivre une soirée inoubliable où le château s’embrase de lumière et d’émotion la féérie des fêtes n’a jamais été aussi vivante !

Cet événement est proposé dans le cadre de l’événement Gourmandises au royaume des contes

English :

Nocturne at the château Saturday, December 7 from 5pm to 8:30pm performances by a duo of stilt-walkers with Giraffes & Compagnie and the Make Chrismas great again quartet. Organized by Château d’Azay-le-Rideau

