Nocturne au FRAC-Artothèque FRAC-Artothèque Limoges

Nocturne au FRAC-Artothèque

FRAC-Artothèque 17 bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

A l’occasion du Festival Campus Créatifs, participez à une nocturne sous l’égide des Arts dans un lieu singulier le FRAC-Artothèque. Il accueille les étudiants artistes UNILIM le temps d’une soirée afin de mettre en lumière et valoriser leurs créations. Cet événement offre une belle opportunité d’exposer leur travail dans un cadre culturel reconnu, de partager leur univers artistique avec le public et de célébrer la créativité étudiante.

Le programme sera éclectique concert de piano de Dorian Renaud étudiant à l’Ensil-Ensci et lauréat du 2ème Prix du Challenge Musical 2026, une représentation des répertoires de De Carlos Jobim à Vivir Quintana par le Choeur et l’Ensemble vocal universitaire menés par Lynda Bisch et Sébastian Sanchez, un atelier costume Faunes Lyriques initié par Agathe Faustine Valentin.

Informations complémentaires auprès du service culturel de l’université. .

FRAC-Artothèque 17 bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne au FRAC-Artothèque

L’événement Nocturne au FRAC-Artothèque Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole