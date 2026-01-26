Nocturne au karting Karting de Saintes Les Gonds
Nocturne au karting Karting de Saintes Les Gonds vendredi 6 février 2026.
Nocturne au karting
Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Début : 2026-02-06 18:30:00
2026-02-06
Le Karting de Saintes ouvre ses portes en nocturne sws. Ouvert à tous quel que soit le niveau. Sur inscription au 06 15 35 73 54
Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Karting de Saintes opens its doors at night sws. Open to all, whatever your level. Registration on 06 15 35 73 54
L’événement Nocturne au karting Les Gonds a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge