Nocturne au karting Karting de Saintes Les Gonds

Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27
Le Karting de Saintes ouvre ses portes en nocturne. Ouvert à tous quel que soit le niveau. Sur inscription au 06 15 35 73 54
Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Karting de Saintes opens its doors at night. Open to all, whatever your level. Registration on 06 15 35 73 54
