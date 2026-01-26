Nocturne au karting Karting de Saintes Les Gonds

Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 60 EUR

27 février 2026 18:30:00
2026-02-27

Le Karting de Saintes ouvre ses portes en nocturne. Ouvert à tous quel que soit le niveau. Sur inscription au 06 15 35 73 54
+33 6 15 35 73 54  kartingsaintes@hotmail.com

English :

Karting de Saintes opens its doors at night. Open to all, whatever your level. Registration on 06 15 35 73 54

Mis à jour le 2026-01-26