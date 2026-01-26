Nocturne au karting Karting de Saintes Les Gonds

Nocturne au karting

Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le Karting de Saintes ouvre ses portes en nocturne. Ouvert à tous quel que soit le niveau. Sur inscription au 06 15 35 73 54

Karting de Saintes 93 rue des coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

English :

Karting de Saintes opens its doors at night. Open to all, whatever your level. Registration on 06 15 35 73 54

L’événement Nocturne au karting Les Gonds a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge