Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Brèvedent

Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire

13 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

À l’attention des plus courageux d’entre vous ! Vous ne savez pas quoi faire le vendredi soir et vous cherchez une activité originale à faire entre amis ou en famille ? Le labyrinthe de l’Estuaire vous accueille tous les vendredis soir de l’été pour une enquête nocturne ! Alors n’attendez plus, assemblez votre équipe, munissez-vous de vos lampes torches et rendez-nous visite !

Tous les vendredi soirs de 20h30 à minuit.

Billetterie jusqu’à 22h .

13 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 81 44 73 info@labyrinthenormandie.com

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English : Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire

L’événement Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire Saint-Laurent-de-Brèvedent a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie