Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire Saint-Laurent-de-Brèvedent
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Laurent-de-Brèvedent
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Brèvedent
Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire
13 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
À l’attention des plus courageux d’entre vous ! Vous ne savez pas quoi faire le vendredi soir et vous cherchez une activité originale à faire entre amis ou en famille ? Le labyrinthe de l’Estuaire vous accueille tous les vendredis soir de l’été pour une enquête nocturne ! Alors n’attendez plus, assemblez votre équipe, munissez-vous de vos lampes torches et rendez-nous visite !
Tous les vendredi soirs de 20h30 à minuit.
Billetterie jusqu’à 22h .
13 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 81 44 73 info@labyrinthenormandie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire
L’événement Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire Saint-Laurent-de-Brèvedent a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie