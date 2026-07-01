UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-de-Brèvedent

Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire Saint-Laurent-de-Brèvedent

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Laurent-de-Brèvedent

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
13 Route du Château
Ville
76700 Saint-Laurent-de-Brèvedent
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Laurent-de-Brèvedent

Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire

13 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

À l’attention des plus courageux d’entre vous ! Vous ne savez pas quoi faire le vendredi soir et vous cherchez une activité originale à faire entre amis ou en famille ? Le labyrinthe de l’Estuaire vous accueille tous les vendredis soir de l’été pour une enquête nocturne ! Alors n’attendez plus, assemblez votre équipe, munissez-vous de vos lampes torches et rendez-nous visite !

Tous les vendredi soirs de 20h30 à minuit.
Billetterie jusqu’à 22h   .

13 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 81 44 73  info@labyrinthenormandie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire

L’événement Nocturne au Labyrinthe de l’Estuaire Saint-Laurent-de-Brèvedent a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

À voir aussi à Saint-Laurent-de-Brèvedent (Seine-Maritime)