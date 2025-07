Nocturne au Lugik Parc ! Lugik Parc Les Estables

Lugik Parc Les balcons du Mézenc Les Estables Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-08-06

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Découvrez une autre façon de luger! Lugez sous les étoiles et découvrez le parcours et son jeu de lumières.

Lugik Parc Les balcons du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 60 97 contact@lugikparc.com

English :

Discover a different way of tobogganing! Sled under the stars and discover the course and its light show.

German :

Entdecken Sie eine andere Art des Rodelns! Rodeln Sie unter dem Sternenhimmel und entdecken Sie den Parcours und sein Lichterspiel.

Italiano :

Scoprite un modo diverso di andare in slitta! Slittate sotto le stelle e scoprite il percorso e il suo spettacolo di luci.

Espanol :

¡Descubra una forma diferente de deslizarse en trineo! Deslízate en trineo bajo las estrellas y descubre el recorrido y su espectáculo de luces.

