Nocturne au Parc du Petit Prince Ungersheim

Rue de l'Espoir Ungersheim Haut-Rhin

Samedi 2025-07-19 10:00:00

2025-07-19 23:00:00

2025-07-19

Venez vivre une journée de folie et défier vos peurs, si vous l’osez !

Dès la tombée de la nuit, le Grand Labyrinthe ouvre ses portes aux plus téméraires des créatures de l’ombre, tapis dans les recoins, tenteront de perdre les visiteurs dans le dédale obscur. Il faudra s’armer de courage pour trouver la sortie et ne pas céder aux appels des jongleurs de feu.

Un moment hors du temps à vivre en pleine soirée, entre émotions, découvertes et émerveillement.

Dès 10h et jusqu’à la tombée de la nuit, les attractions, les restaurants et les spectacles restent ouverts en continu jusqu’à 22h45. Une belle occasion de (re)découvrir le Parc du Petit Prince dans une atmosphère unique, à la lumière dorée du soir. Pourquoi ne pas s’installer au Petit Théâtre pour assister à la nouvelle création La Grande Épopée ou savourer une tarte flambée à la Flam’ d’Antoine entre deux aventures ?

La soirée se prolonge dans une toute nouvelle zone à l’ambiance guinguette, installée au cœur de la mini-ferme pédagogique. Un moment convivial à partager, juste avant de se laisser emporter par un spectacle cabaret éclatant, de déguster une part de gâteau géant et de lever les yeux vers le ciel à 22h45. Un feu d’artifice XXL viendra illuminer le parc et conclure la journée en beauté.

Une expérience festive et magique à ne surtout pas manquer. .

Rue de l’Espoir Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 43 00 contact@parcdupetitprince.com

English :

Come and experience a day of madness and defy your fears, if you dare!

As soon as night falls, the Grand Labyrinthe opens its doors to the most daring: shadowy creatures, lurking in the nooks and crannies, will try to lose visitors in the dark maze. You’ll need all your courage to find your way out, and not give in to the calls of the fire jugglers.

German :

Erleben Sie einen verrückten Tag und fordern Sie Ihre Ängste heraus, wenn Sie es wagen!

Sobald die Nacht hereinbricht, öffnet das Große Labyrinth seine Pforten für die Wagemutigsten: Schattenkreaturen, die in den Ecken lauern, werden versuchen, die Besucher im dunklen Labyrinth zu verlieren. Sie müssen ihren Mut zusammennehmen, um den Ausgang zu finden, und dürfen den Rufen der Feuerjongleure nicht nachgeben.

Italiano :

Venite a vivere una giornata di follia e sfidate le vostre paure, se ne avete il coraggio!

Non appena cala la notte, il Grande Labirinto apre le sue porte ai più audaci: creature oscure che si nascondono negli angoli e nelle fessure cercheranno di far perdere i visitatori nel labirinto buio. Dovrete essere coraggiosi per trovare l’uscita e non cedere ai richiami dei giocolieri del fuoco.

Espanol :

Ven a vivir un día de locura y desafía tus miedos, ¡si te atreves!

En cuanto cae la noche, el Gran Laberinto abre sus puertas a los más atrevidos: criaturas sombrías que acechan en los recovecos intentarán perder a los visitantes en el oscuro laberinto. Tendrás que ser valiente para encontrar la salida y no ceder a las llamadas de los malabaristas de fuego.

