Nocturne au Quadrilatère Beauvais

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Début : 2025-10-02 12:00:00

fin : 2025-10-02 21:00:00

2025-10-02

Chaque premier jeudi du mois Le Quadrilatère est ouvert en nocturne. L’occasion de profiter d’une soirée au centre d’art, dans une atmosphère différente, en passant par le Café du Quadrilatère pour une pause gourmande ou un rafraîchissement.

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 68 40 reservations-quadrilatere@beauvais.fr

