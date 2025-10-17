Nocturne au Repair Café Trémentines Trémentines

Place Hubert Cassin Trémentines Maine-et-Loire

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Dans le cadre des journées nationales de la réparation, le Repair Café ouvre exceptionnellement ses portes en soirée !

Le Vendredi 17 Octobre de 17h00 à 21h00.

Au relais Chloro’fil Trémentines Place Hubert Cassin.

Réparons ensemble vos objets du quotidien

Participation Libre.

Place Hubert Cassin Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr

English :

As part of the national repair days, the Repair Café is exceptionally opening its doors in the evening!

Friday October 17 from 5:00 pm to 9:00 pm.

At the relais Chloro’fil Trémentines Place Hubert Cassin.

Let’s repair your everyday objects together

Free participation.

German :

Im Rahmen der nationalen Reparaturtage öffnet das Repair Café seine Türen ausnahmsweise am Abend!

Am Freitag, den 17. Oktober von 17.00 bis 21.00 Uhr.

Im Relais Chloro’fil Trémentines Place Hubert Cassin.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Alltagsgegenstände reparieren

Freie Teilnahme.

Italiano :

Nell’ambito delle giornate nazionali della riparazione, il Repair Café apre eccezionalmente le sue porte di sera!

Venerdì 17 ottobre dalle 17.00 alle 21.00.

Presso il relais Chloro’fil Trémentines Place Hubert Cassin.

Ripariamo insieme i vostri oggetti quotidiani

Partecipazione gratuita.

Espanol :

En el marco de las jornadas nacionales de reparación, el Repair Café abre excepcionalmente sus puertas por la noche

Viernes 17 de octubre de 17.00 a 21.00 horas.

En el relais Chloro’fil Trémentines Place Hubert Cassin.

Reparemos juntos tus objetos cotidianos

Participación gratuita.

L’événement Nocturne au Repair Café Trémentines Trémentines a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme du Choletais