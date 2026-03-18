Nocturne aux Halles Pau
Nocturne aux Halles Pau vendredi 27 mars 2026.
Nocturne aux Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Flower Power avec Dj Marco .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
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English : Nocturne aux Halles
L’événement Nocturne aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau