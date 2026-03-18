Nocturne aux Halles Pau

Nocturne aux Halles 8 rue Carnot Pau 2026-03-27

Nocturne aux Halles Pau vendredi 27 mars 2026.

Nocturne aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Flower Power avec Dj Marco   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

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English : Nocturne aux Halles

L’événement Nocturne aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau

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