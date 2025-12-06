Nocturne aux Machines Les Nefs des Machines de l’Île Nantes

Nocturne aux Machines Samedi 6 décembre, 19h00 Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique

6 € à 12 € / Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T19:00:00 – 2025-12-06T22:00:00

Fin : 2025-12-06T19:00:00 – 2025-12-06T22:00:00

Les Machines de l’île accueillent les visiteurs pour une visite exceptionnelle le samedi 6 décembre 2025 de 19h à 22h (dernier accès à la billetterie à 21h15).

L’occasion de découvrir ou redécouvrir la Galerie des Machines, le Carrousel des Mondes Marins ou le Grand Éléphant, dans une atmosphère particulière, celle de la nuit où le temps semble suspendu.

La visite de la Galerie est rythmée par les interventions des machinistes qui expliquent l’histoire et le fonctionnement du bestiaire mécanique. Du croquis au fonctionnement, tout le processus de création est présenté dans cette Galerie-laboratoire.

Au Carrousel des Mondes Marins, plongez dans l’univers marin et prolongez le plaisir avec un 2e tour offert pour l’achat d’un billet visite avec 1er tour compris.

Départs des visites à 19h, 19h45, 20h30, 21h10

Durée de la visite : environ 45 min.

Les Nefs des Machines de l’Île Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44000 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lesmachines-nantes.fr/content# »}]

Visites nocturnes Voyage en Hiver

Galerie des Machines