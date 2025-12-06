Nocturne aux Machines Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 19:00 – 22:00

Gratuit : non 6 € à 12 € / Gratuit 6 € à 12 €Gratuit pour les moins de 3 ans Sur réservation : reservation.lesmachines-nantes.fr/content# Tout public, Jeune Public, En famille

Les Machines de l’île accueillent les visiteurs pour une visite exceptionnelle le samedi 6 décembre 2025 de 19h à 22h (dernier accès à la billetterie à 21h15). L’occasion de découvrir ou redécouvrir la Galerie des Machines, le Carrousel des Mondes Marins ou le Grand Éléphant, dans une atmosphère particulière, celle de la nuit où le temps semble suspendu. La visite de la Galerie est rythmée par les interventions des machinistes qui expliquent l’histoire et le fonctionnement du bestiaire mécanique. Du croquis au fonctionnement, tout le processus de création est présenté dans cette Galerie-laboratoire. Au Carrousel des Mondes Marins, plongez dans l’univers marin et prolongez le plaisir avec un 2e tour offert pour l’achat d’un billet visite avec 1er tour compris. Départs des visites à 19h, 19h45, 20h30, 21h10 Durée de la visite : environ 45 min.

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://reservation.lesmachines-nantes.fr/content#