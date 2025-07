Nocturne Chant’pêtre Lieu-dit La Fosse Vaux-sur-Aure

Nocturne Chant’pêtre Lieu-dit La Fosse Vaux-sur-Aure samedi 2 août 2025.

Nocturne Chant’pêtre

Lieu-dit La Fosse Ferme de la Haizerie Vaux-sur-Aure Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 17:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

Date(s) :

2025-08-02

La ferme ESAT de la Haizerie fête ses 20 ans et pour marquer cet anniversaire, les équipes de la ferme vous donnent rendez-vous pour une soirée festive et conviviale.

Au programme :

– Restauration sur place

– Vente de glaces maison

– Concerts en plein air

Un moment de partage ouvert à toutes et tous !

La ferme ESAT de la Haizerie fête ses 20 ans et pour marquer cet anniversaire, les équipes de la ferme vous donnent rendez-vous pour une soirée festive et conviviale.

Au programme :

– Restauration sur place

– Vente de glaces maison

– Concerts en plein air

Un moment de partage ouvert à toutes et tous ! .

Lieu-dit La Fosse Ferme de la Haizerie Vaux-sur-Aure 14400 Calvados Normandie +33 2 35 58 21 40 ESAT.LAHAIZERIE@vyv3.fr

English : Nocturne Chant’pêtre

The Haizerie ESAT farm is celebrating its 20th anniversary, and to mark the occasion, the farm’s teams are inviting you to join them for a festive and convivial evening.

On the program:

– Catering on site

– Sale of homemade ice creams

– Open-air concerts

A moment of sharing open to all!

German : Nocturne Chant’pêtre

Der ESAT-Bauernhof La Haizerie wird 20 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums laden die Teams des Bauernhofs Sie zu einem festlichen und geselligen Abend ein.

Auf dem Programm stehen:

– Verpflegung vor Ort

– Verkauf von hausgemachtem Eis

– Konzerte unter freiem Himmel

Ein gemeinsamer Moment, der für alle offen ist!

Italiano :

La fattoria Haizerie ESAT festeggia il suo 20° anniversario e per l’occasione le équipe della fattoria vi invitano a partecipare a una serata festosa e conviviale.

In programma:

– Ristorazione in loco

– Vendita di gelati artigianali

– Concerti all’aperto

Un momento di condivisione aperto a tutti!

Espanol :

La granja de la ESAT de Haizerie celebra su 20º aniversario y, para celebrarlo, los equipos de la granja le invitan a una velada festiva y distendida.

En el programa:

– Catering in situ

– Venta de helados artesanales

– Conciertos al aire libre

Un momento para compartir, ¡abierto a todos!

L’événement Nocturne Chant’pêtre Vaux-sur-Aure a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Bayeux Intercom