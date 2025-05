NOCTURNE & COCKTAIL BY MONTPEL’À VÉLO – Montpellier, 23 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

NOCTURNE & COCKTAIL BY MONTPEL’À VÉLO Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 69 – 69 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Ne manquez pas Nocturne et Cocktail by Montpel’ à vélo le 23 mai à 20h !

Une balade guidée inédite en Vélo Électrique à Montpellier agrémentée d’un cocktail !

69€ tout compris

Vélo Electrique, Equipements, Guide, Cocktail

TOUT COMPRIS

Réservez vite en ligne ,ou Par Téléphone 07 43 16 49 28 / 07 43 16 49 55

Le point de rendez vous se fera devant l’office de tourisme 10 minutes avant le départ prévu à 20h .

Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 55

English :

Don’t miss Nocturne and Cocktail by Montpel’ à vélo on May 23 at 8pm!

A unique guided tour of Montpellier on an electric bike, accompanied by a cocktail!

German :

Verpassen Sie nicht Nocturne et Cocktail by Montpel’ à vélo am 23. Mai um 20 Uhr!

Eine einzigartige geführte Tour mit dem Elektrofahrrad durch Montpellier mit einem Cocktail!

Italiano :

Non perdetevi Notturno e Cocktail di Montpel’ à vélo il 23 maggio alle 20.00!

Una visita guidata unica di Montpellier su una bicicletta elettrica, accompagnata da un cocktail!

Espanol :

No se pierda Nocturno y Cóctel de Montpel’ à vélo el 23 de mayo a las 20.00 h

Una visita guiada única por Montpellier en bicicleta eléctrica, ¡acompañada de un cóctel!

