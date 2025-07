Nocturne | Cognac au fil des siècles Couvent des Récollets Cognac

Nocturne | Cognac au fil des siècles

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mardi 2025-07-15 21:30:00

fin : 2025-08-05 23:00:00

2025-07-15 2025-08-05 2025-08-26

À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !

Le temps d’une douce soirée d’été, laissez-vous conter la grande histoire, mais aussi les petites histoires, de cette ville au destin exceptionnel.

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

English :

When night falls, Cognac reveals itself in a different light!

During a mild summer evening, let yourself be told the great history, but also the « little » stories of this town with an exceptional destiny.

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit zeigt sich Cognac in einem anderen Licht!

Lassen Sie sich an einem lauen Sommerabend die große Geschichte, aber auch die « kleinen » Geschichten dieser Stadt mit ihrem außergewöhnlichen Schicksal erzählen.

Italiano :

Quando cala la notte, Cognac si rivela sotto una luce completamente nuova!

In una mite serata estiva, lasciatevi raccontare la grande storia e le « piccole » storie di questa città dal destino eccezionale.

Espanol :

Cuando cae la noche, el cognac se revela bajo una luz diferente.

Durante una suave tarde de verano, déjenos contarle la gran historia, pero también las « pequeñas » historias de esta ciudad con un destino excepcional.

