NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT Rue René Giraud Blain

NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT Rue René Giraud Blain lundi 11 août 2025.

NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT

Rue René Giraud Circuit du Galinet Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 19:30:00

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

49 ème édition de cette course cycliste réservée aux première, deuxième et troisième catégories, sur un circuit en centre-ville. Elle est précédée d’une course Pass Cyclisme.

.

Rue René Giraud Circuit du Galinet Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 85 69 vcblinois@gmail.com

English :

49 th edition of this cycling race reserved for first, second and third categories, on a downtown circuit. It is preceded by a Pass Cyclisme race.

German :

49. Ausgabe dieses Radrennens, das für die erste, zweite und dritte Kategorie reserviert ist, auf einem Rundkurs im Stadtzentrum. Vor dem Rennen findet ein Pass Cyclisme-Rennen statt.

Italiano :

la 49ª edizione di questa gara ciclistica, riservata alle categorie prima, seconda e terza, si svolge su un circuito nel centro della città. È preceduta da una gara di Pass Cyclisme.

Espanol :

la 49ª edición de esta carrera ciclista, reservada a las categorías primera, segunda y tercera, se desarrolla en un circuito en el centro de la ciudad. Va precedida de una carrera Pass Cyclisme.

L’événement NOCTURNE CYCLISTE DE LA SAINT LAURENT Blain a été mis à jour le 2025-07-10 par Point d’accueil de Blain