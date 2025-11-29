Nocturne Danse #48 : tamUjUntU – (Via Katlehong et Paulo Azevedo, Cia Gente) / UnitS Théâtre Louis Aragon Tremblay-en-France

Le Théâtre Louis Aragon invite le collectif UnitS pour une performance lors de la Nocturne danse #48, dans le cadre du festival En Corps ! organisé par La Place, avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre du Plan hip hop. La performance sera suivie du spectacle tamUjUntU de Via Katlehong, Paulo Azevedo et Cia Gente, programmé par le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création – danse, à Tremblay-en-France.

tamUnjUntU (VIA KATTLEHONG, PAULO AZEVEDO, CIA GENTE) :

Des milliers de kilomètres les séparent, mais on peut dore que leur encontre au Théâtre Louis Aragorn en 2022 les a définitivement rapprochés ! C’est là que les danseuses et danseurs sud-africains des Via Katlehong et l’équipe brésilienne de la compagnie Gente ont décidé de créer un projet commun, dans la fraternité et le partage. Pour la première fois, les danses contestataires d’Afrique du Sud (gumboots, pantsula) dialoguent sur scène avec les danses urbaines et populaires du Brésil (hip hop, passinho). Dans un jeu de mots entre l’« estamos juntos » brésilien (« nous sommes ensemble ») et l’ubuntu, terme zoulou revendiquant le désir d’humanité post-apartheid, tamUjUntU relie les êtres dans un manifeste de complicité gestuelle. Une rencontre au sommet dans la joie, au carrefour des cultures.

UnitS

Évoluant dans les cercles exigeants du freestyle et des battles, sept danseuses unissent leurs voix et leurs corps pour redéfinir les contours d’un univers hip hop underground encore trop souvent perçu comme masculin. Portée par une gestuelle brute, sincère et incarnée, le collectif UnitS interroge les rapports au corps, au temps et à l’espace. À travers une danse puissante et sensible, les récits personnels se croisent, les parcours de femmes s’entrelacent, et l’énergie du groupe devient moteur de transformation. Comment exister, persister, recommencer ? UnitS est un manifeste. Un hommage vibrant à la communauté et à la culture hip hop.

AU PROGRAMME :

18h : Rencontre à avec les équipes artistiques de tamUjUntU

19h : Spectacle

20h10 : Danse session et DJ set ouverte à toutes et tous au Théâtre Louis Aragon autour de l’univers des deux compagnies.

EN CORPS !

Créé en 2021 par La Place, l’événement En Corps ! met à l’honneur la danse et la création chorégraphique. À travers performances, spectacles, battles, workshops, expositions et conférences, le festival célèbre la richesse et la diversité des danses hip-hop.

Le 29 novembre, les collectifs tamUjUntU (Via Katlehong et Paulo Azevedo, Cia Gente) et UnitS investissent le Théâtre Louis Aragon pour une performance inédite lors de la Nocturne danse #48.

Le samedi 29 novembre 2025

de 19h00 à 20h10

payant Tout public.

Théâtre Louis Aragon 24 Bd de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France

