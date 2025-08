Nocturne de Barnabé Verneuil-en-Bourbonnais

Nocturne de Barnabé Verneuil-en-Bourbonnais mercredi 6 août 2025.

Nocturne de Barnabé

Cœur de village Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Venez découvrir Verneuil-en-Bourbonnais lors de la « Nocturne de Barnabé » ! Profitez d’une visite guidée du village aux lampions pour une expérience unique.

.

Cœur de village Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

English :

Come and discover Verneuil-en-Bourbonnais during the « Nocturne de Barnabé »! Enjoy a lantern-lit guided tour of the village for a unique experience.

German :

Entdecken Sie Verneuil-en-Bourbonnais bei der « Nocturne de Barnabé »! Genießen Sie eine geführte Tour durch das Dorf bei Laternenlicht und erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis.

Italiano :

Venite a scoprire Verneuil-en-Bourbonnais durante il Notturno di Barnabé! Godetevi un tour guidato del villaggio illuminato dalle lanterne per un’esperienza unica.

Espanol :

¡Venga a descubrir Verneuil-en-Bourbonnais durante el Barnabé’s Nocturne! Disfrute de una visita guiada por el pueblo iluminado con linternas para vivir una experiencia única.

L’événement Nocturne de Barnabé Verneuil-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme Val de Sioule