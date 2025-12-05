Nocturne de Noël 2025 Penguily

Nocturne de Noël 2025

A la ferme Moulin Tizon Coop chez vous Penguily Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Soirée spéciale dans le magasin de la ferme.

Le magasin fermera ses portes un peu plus tard !!

Au programme, rencontres de producteurs artisans, dégustations, commandes, idées cadeaux…

Une soirée conviviale en attendant les fêtes !! .

A la ferme Moulin Tizon Coop chez vous Penguily 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 64 93

