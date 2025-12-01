Nocturne de Noël_Centre aquatique de Nouméa Centre Aquatique de Nouméa Nouméa
Centre Aquatique de Nouméa 14 rue de Prony Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-12-17 17:00:00
fin : 2025-12-17 21:00:00
2025-12-17
À l’approche de Noël, le centre aquatique de Nouméa, à Magenta, propose une soirée portes ouvertes jusqu’à 21 h.
English : Christmas Night Swim at the Nouméa Aquatic Center
As Christmas approaches, the Nouméa Aquatic Center in Magenta is hosting an open house evening until 9 p.m.
