Nocturne de novembre Cité de l’économie Paris

Nocturne de novembre 2025
Jeudi 6 novembre de de 18h à 22h
Chaque premier jeudi du mois, vivez une nocturne culturelle à Paris au cœur de la Cité de l’économie, exceptionnellement ouverte en accès libre de 18h à 22h. L’occasion idéale pour (re)découvrir le musée autrement, dans une ambiance conviviale mêlant visite libre, rencontres, conférences et spectacles.
Le jeudi 6 novembre, ne manquez pas deux temps forts :
- À 18h30 – Conférence Construire l’Europe de demain sur le rôle clé de l’ESS pour bâtir un modèle européen durable et solidaire. Cette conférence organisée avec le Labo de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et les Journées de l’économie autrement de Dijon.
- À 19h – Spectacle Les Crapauds sur une start-up engagée qui affronte les réalités du marché, une aventure pleine de rêves, de choix difficiles et de désillusions.
Tout au long de la soirée, profitez aussi de médiations flash, de séances d’Écogame animées par nos médiatrices, et détendez-vous à l’Inform Café ou à la librairie-boutique, exceptionnellement ouverts en nocturne.
️ Entrée gratuite — une sortie culturelle du soir à Paris à ne pas manquer !
Infos pratiques :
- Ouverture en nocturne
- Date : Jeudi 6 novembre de 18h à 22h
- Entrée gratuite au musée et à la conférence
- Tarifs spectacle : Plein : 10€, Réduit : 5€
- Réservation conseillée
Citéco ouvre grand ses portes de 18h à 22h pour sa nocturne de novembre : entrée gratuite et médiatrices présentes dans l’exposition pour vous dévoiler l’économie sous un nouveau jour !
Le jeudi 06 novembre 2025
de 18h00 à 22h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
