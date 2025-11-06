Nocturne de novembre Cité de l’économie Paris

Nocturne de novembre Cité de l’économie Paris jeudi 6 novembre 2025.

Nocturne de novembre 2025

Jeudi 6 novembre de de 18h à 22h

Chaque premier jeudi du mois, vivez une nocturne culturelle à Paris au cœur de la Cité de l’économie, exceptionnellement ouverte en accès libre de 18h à 22h. L’occasion idéale pour (re)découvrir le musée autrement, dans une ambiance conviviale mêlant visite libre, rencontres, conférences et spectacles.

Le jeudi 6 novembre, ne manquez pas deux temps forts :

Tout au long de la soirée, profitez aussi de médiations flash, de séances d’Écogame animées par nos médiatrices, et détendez-vous à l’Inform Café ou à la librairie-boutique, exceptionnellement ouverts en nocturne.

️ Entrée gratuite — une sortie culturelle du soir à Paris à ne pas manquer !

Infos pratiques :

Ouverture en nocturne

Date : Jeudi 6 novembre de 18h à 22h

: Jeudi 6 novembre de 18h à 22h Entrée gratuite au musée et à la conférence

au musée et à la conférence Tarifs spectacle : Plein : 10€, Réduit : 5€

: Plein : 10€, Réduit : 5€ Réservation conseillée

Citéco ouvre grand ses portes de 18h à 22h pour sa nocturne de novembre : entrée gratuite et médiatrices présentes dans l’exposition pour vous dévoiler l’économie sous un nouveau jour !

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-06T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T18:00:00+02:00_2025-11-06T22:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/nocturne-de-novembre-2025