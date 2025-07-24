NOCTURNE DES COMMERÇANTS Béziers
NOCTURNE DES COMMERÇANTS Béziers jeudi 24 juillet 2025.
NOCTURNE DES COMMERÇANTS
Rue Mairan Béziers Hérault
Tarif :
Date :
Début : 2025-07-24
fin : 2025-07-31
Date(s) :
2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-21 2025-08-28
Plongez dans une soirée chaleureuse à la découverte des talents et savoir-faire locaux, dans une ambiance festive et conviviale.
Participez à la nocturne des artisans et commerçants de la rue Mairan !
Rue Mairan Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
Immerse yourself in a warm evening discovering local talent and know-how, in a festive and convivial atmosphere.
German :
Tauchen Sie ein in einen herzlichen Abend, an dem Sie lokale Talente und Fertigkeiten entdecken können, in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.
Italiano :
Immergetevi in una calda serata alla scoperta del talento e del know-how locale, in un’atmosfera festosa e amichevole.
Espanol :
Sumérjase en una cálida velada para descubrir el talento y el saber hacer locales, en un ambiente festivo y acogedor.
L’événement NOCTURNE DES COMMERÇANTS Béziers a été mis à jour le 2025-08-06 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE