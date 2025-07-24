NOCTURNE DES COMMERÇANTS Béziers

NOCTURNE DES COMMERÇANTS Béziers jeudi 24 juillet 2025.

NOCTURNE DES COMMERÇANTS

Rue Mairan Béziers Hérault

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-31

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-21 2025-08-28

Plongez dans une soirée chaleureuse à la découverte des talents et savoir-faire locaux, dans une ambiance festive et conviviale.

Participez à la nocturne des artisans et commerçants de la rue Mairan !

English :

Immerse yourself in a warm evening discovering local talent and know-how, in a festive and convivial atmosphere.

German :

Tauchen Sie ein in einen herzlichen Abend, an dem Sie lokale Talente und Fertigkeiten entdecken können, in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Immergetevi in una calda serata alla scoperta del talento e del know-how locale, in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

Sumérjase en una cálida velada para descubrir el talento y el saber hacer locales, en un ambiente festivo y acogedor.

