Nocturne des créateurs Moma Kitchen Food Court Bayonne

Nocturne des créateurs

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

À quelques jours de Noël, des créateurs locaux vous présenteront leurs marques et leurs produits au Moma Kitchen le 4 décembre, lors d’une soirée chaleureuse et inspirante de 18h à 23h.

Parmi les marques présentes soins pour la peau, mode, décoration, art… et même des massages ! De quoi trouver des idées cadeaux uniques et soutenir les talents de la région. Un moment idéal pour préparer les fêtes, découvrir de belles créations et échanger dans une ambiance conviviale et festive. Et pour rendre la soirée encore plus agréable profitez du Happy Hour en début de soirée et de nos 6 kitchens . .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aurelie@momakitchen.fr

English : Nocturne des créateurs

L’événement Nocturne des créateurs Bayonne a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Bayonne