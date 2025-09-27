Nocturne des Halles Cognac

Nocturne des Halles Cognac samedi 27 septembre 2025.

Nocturne des Halles

Place d’Armes Cognac Charente

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Venez faire votre marché en nocturne et prolongez le plaisir en dînant sur place. DJ Marty sera aux manettes pour mettre l’ambiance.

Place d’Armes Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36

English :

Come and do your shopping by night, and extend the pleasure by dining on site. DJ Marty will be on hand to set the mood.

German :

Kommen Sie nachts auf Ihren Markt und verlängern Sie das Vergnügen, indem Sie vor Ort zu Abend essen. DJ Marty wird an den Reglern stehen und für die richtige Stimmung sorgen.

Italiano :

Venite a fare shopping di notte e prolungate il piacere cenando all’interno. Il DJ Marty sarà a disposizione per creare l’atmosfera.

Espanol :

Venga a hacer sus compras de noche y prolongue el placer cenando en casa. DJ Marty se encargará de animar el ambiente.

