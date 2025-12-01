Nocturne des loups Parc Canadien de Muchedent Muchedent

Nocturne des loups

Parc Canadien de Muchedent 24 route de Dieppe Muchedent Seine-Maritime

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

2025-12-12 2026-03-13 2026-04-03 2026-04-17 2026-10-23 2026-11-06 2026-12-11

Vous aimez les loups ? Nous aussi.

Le jour ? Mais qu’en pensez-vous la nuit… Oserez-vous, vous aventurer dans les bois pour une soirée hors du temps ? Venez passer une soirée inoubliable et découvrir nos loups lors d’une balade nocturne. Un moment solennel avec les sensations de la forêt la nuit, ses bruits, ses reflets à la lueur de votre lanterne…

Réservez dès maintenant votre soirée, entourés d’un guide passionné et d’un buffet campagnard.

La soirée débute vers 19:30. Tout commence avec une petite introduction, suivie d’un buffet et d’une balade nocturne dans les bois.

Au menu charcuterie de bison et salades composées, pomme de terre au lard avec sa sauce poutine et gratin de pommes, accompagnés d’une bouteille de cidre pour 5 personnes.

Contactez-nous au plus vite pour vos réservations, les places partent vite ! .

+33 2 35 04 15 04 info@parccanadien.com

