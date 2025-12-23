Nocturne des Monts de Joux Epreuve biathlon, Arçon
Nocturne des Monts de Joux Epreuve biathlon, Arçon mercredi 28 janvier 2026.
Stade Florence Baverel Arçon Doubs
Début : 2026-01-28 19:00:00
fin : 2026-01-28 23:30:00
2026-01-28
A partir de 19h.
Organisé par l’ESSS Montbenoît.
Biathlon avec épreuve de qualification, puis relais par équipe. En cas de manque de neige, l’épreuve se fera à pied. Qualification relais au tir chronométré. Course Mass start selon qualification, relais à chaque tour sur une boucle de 800m, 2 tirs couchés, avec tours de pénalité.
Accès libre pour les spectateurs. Pour les coureurs, inscriptions aux courses et réservations repas en ligne. .
Stade Florence Baverel Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 91 39 44 esss-montbenoit@nordnet.fr
