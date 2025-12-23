Nocturne des Monts de Joux Epreuve biathlon

Stade Florence Baverel Arçon Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 19:00:00

fin : 2026-01-28 23:30:00

Date(s) :

2026-01-28

A partir de 19h.

Organisé par l’ESSS Montbenoît.

Biathlon avec épreuve de qualification, puis relais par équipe. En cas de manque de neige, l’épreuve se fera à pied. Qualification relais au tir chronométré. Course Mass start selon qualification, relais à chaque tour sur une boucle de 800m, 2 tirs couchés, avec tours de pénalité.

Accès libre pour les spectateurs. Pour les coureurs, inscriptions aux courses et réservations repas en ligne. .

Stade Florence Baverel Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 91 39 44 esss-montbenoit@nordnet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne des Monts de Joux Epreuve biathlon

L’événement Nocturne des Monts de Joux Epreuve biathlon Arçon a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS