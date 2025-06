Nocturne d’été nouvel accrochage et vernissage – Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement 20 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Nocturne d’été nouvel accrochage et vernissage Vendredi 20 juin 2025 à partir de 18h. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Le Frac Sud renouvelle sa présentation d’œuvres permettant de lire ou relire l’histoire de sa collection par le prisme du rapport de l’artiste à la main et le répertoire de gestes singuliers que forment ces créations.

‎Le Frac Sud renouvelle sa présentation d’œuvres permettant de lire ou relire l’histoire de sa collection par le prisme du rapport de l’artiste à la main et le répertoire de gestes singuliers que forment ces créations.



– De nouveaux gestes proposés par Cathryn Boch, Hans Hartung, Gabriel Orozco ou encore Benoît Piéron viendront dialoguer avec ceux de Dominique Angel, Leonor Antunes, Katinka Bock, Pauline Curnier Jardin, Raphaël Emine, Ymane Fakhir, Éléonore False, Seulgi Lee, Pat McCarthy, Pascale Mijares, Olivier Millagou, Keita Mori, Stéphanie Nava, Pascal Navarro, Roman Signer, Vladimir Škoda.



– ‎L’exposition se prolonge au 2e étage, avec Papier-Main-Feuille-Ciseaux présentant une nouvelle sélection de livres d’artiste mettant en exergue le geste de photocopier dans les pratiques et recherches d’une trentaine d’artistes.



– ‎Deux visites olfactives inédites menées par Clémence Millet (alias Miss Bouillon), distillatrice et marionnettiste, viendront completer la programmation pour une découverte sensorielle et insolite des œuvres. (https://fracsud.org/Visite-olfactive-de-l-exposition-Ce-que-pense-la-main).



– ‎Enfin pour une ambiance musicale et estivale, l’équipe de Ze Bourgeoiz proposera une offre gourmande, accessible et décontractée au bar/restaurant du rez-de-chaussée jusqu’a 22h.



– Week-end gratuit d’ouverture les 21 et 22 juin 2025 .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 91 27 55 accueil@fracsud.org

English :

Frac Sud renews its presentation of works that allow us to read or reread the history of its collection through the prism of the artist?s relationship with the hand and the repertoire of singular gestures that these creations form.

German :

Das Frac Sud erneuert seine Präsentation von Werken, die es ermöglichen, die Geschichte seiner Sammlung durch das Prisma der Beziehung des Künstlers zur Hand und dem Repertoire an einzigartigen Gesten, die diese Kreationen bilden, zu lesen oder neu zu lesen.

Italiano :

Frac Sud rinnova la presentazione di opere che permettono di leggere o rileggere la storia della sua collezione attraverso il prisma del rapporto dell’artista con la mano e il repertorio di gesti singolari che queste creazioni formano.

Espanol :

El Frac Sud renueva su presentación de obras que permiten leer o releer la historia de su colección a través del prisma de la relación del artista con la mano y el repertorio de gestos singulares que forman estas creaciones.

L’événement Nocturne d’été nouvel accrochage et vernissage Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille