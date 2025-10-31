Nocturne d’Halloween Soirée enchanteresse de Samain Rue des Tamaris Biscarrosse

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Programme

Ouverture du cercle et pose d’intention collective

Cérémonie cacao ouverture du cœur et profonde connexion à soi, à son âme

Tirage d’oracle et guidance pour accueillir l’énergie du nouveau cycle

Yoga doux pour préparer le corps, apaiser l’esprit et ancrer l’énergie

Danse du Dragon pour libérer l’ancien, réveiller la puissance vitale et célébrer la renaissance

Voyage sonore & intégration se laisser traverser par les vibrations, accueillir les messages et ancrer les transformations

Rituel d’écriture et d’intention pour la nouvelle année celtique

Clôture du cercle et méditation d’ancrage

Une soirée sacrée pour honorer ses racines, célébrer les cycles de transformation et accueillir la magie d’un nouveau départ sous les énergies de Samain.

Dress code magique Viens incarner ta puissance en tenue de sorcière, magicienne… .

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 47 33 fusioncoffeeshop@gmail.com

