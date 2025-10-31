Nocturne d’Halloween Soirée enchanteresse de Samain Rue des Tamaris Biscarrosse
Nocturne d’Halloween Soirée enchanteresse de Samain Rue des Tamaris Biscarrosse vendredi 31 octobre 2025.
Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse Landes
Programme
Ouverture du cercle et pose d’intention collective
Cérémonie cacao ouverture du cœur et profonde connexion à soi, à son âme
Tirage d’oracle et guidance pour accueillir l’énergie du nouveau cycle
Yoga doux pour préparer le corps, apaiser l’esprit et ancrer l’énergie
Danse du Dragon pour libérer l’ancien, réveiller la puissance vitale et célébrer la renaissance
Voyage sonore & intégration se laisser traverser par les vibrations, accueillir les messages et ancrer les transformations
Rituel d’écriture et d’intention pour la nouvelle année celtique
Clôture du cercle et méditation d’ancrage
Une soirée sacrée pour honorer ses racines, célébrer les cycles de transformation et accueillir la magie d’un nouveau départ sous les énergies de Samain.
Dress code magique Viens incarner ta puissance en tenue de sorcière, magicienne… .
Rue des Tamaris Fusion Café Yoga Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 47 33 fusioncoffeeshop@gmail.com
