Nocturne d’hiver Avenue de l’Abbaye Pontigny

Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Soupe suivie d’une déambulation nocturne

Rendez-vous à 19h à la Maison du Jardinier, où vous serez accueillis autour d’un potage de saison pour ouvrir vos papilles.

S’en suivra une promenade à la lumière de lanternes, ouvrez vos yeux ; c’est un autre lieux qui s’ouvre devant vous.

Si vous le souhaitez, vous pourrez rester dîner après la visite. .

Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56 contact@abbayepontigny.com

