Nocturne d'hiver Avenue de l'Abbaye Pontigny vendredi 19 décembre 2025.
Abbaye Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : 20 EUR
19:00:00
20:00:00
2025-12-19
Soupe suivie d’une déambulation nocturne
Rendez-vous à 19h à la Maison du Jardinier, où vous serez accueillis autour d’un potage de saison pour ouvrir vos papilles.
S’en suivra une promenade à la lumière de lanternes, ouvrez vos yeux ; c’est un autre lieux qui s’ouvre devant vous.
Si vous le souhaitez, vous pourrez rester dîner après la visite. .
Avenue de l’Abbaye Abbaye Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56 contact@abbayepontigny.com
English : Nocturne d’hiver
