Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano Fakto Mano Marmande

Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano

Fakto Mano 1, Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Un moment convivial pour vous présenter les 5 artisanes qui ont leur atelier sur place

et pour découvrir les 30 artisans-es qui exposent dans la boutique collective et la boutique éphémère de Noël.

Fakto Mano 1, Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 73 58 02 faktomano@gmail.com

English : Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano

The artisans of Fakto Mano invite you to a nocturne and pot de l’amitié in the collective boutique.

German : Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano

Die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker von Fakto Mano laden Sie zur Nachtschicht und einem Umtrunk im Gemeinschaftsladen ein.

Italiano :

Un momento conviviale per farvi conoscere i 5 artigiani che hanno il loro laboratorio in loco

e per scoprire i 30 artigiani che espongono nella boutique collettiva e nella boutique effimera di Natale.

Espanol : Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano

Los artesanos de Fakto Mano le invitan a unirse a ellos para una nocturna y pot de l’amitié en la tienda colectiva.

