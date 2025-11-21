Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano Fakto Mano Marmande
Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano
Fakto Mano 1, Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-21
Un moment convivial pour vous présenter les 5 artisanes qui ont leur atelier sur place
et pour découvrir les 30 artisans-es qui exposent dans la boutique collective et la boutique éphémère de Noël.
Fakto Mano 1, Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 73 58 02 faktomano@gmail.com
English : Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano
The artisans of Fakto Mano invite you to a nocturne and pot de l’amitié in the collective boutique.
German : Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano
Die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker von Fakto Mano laden Sie zur Nachtschicht und einem Umtrunk im Gemeinschaftsladen ein.
Italiano :
Un momento conviviale per farvi conoscere i 5 artigiani che hanno il loro laboratorio in loco
e per scoprire i 30 artigiani che espongono nella boutique collettiva e nella boutique effimera di Natale.
Espanol : Nocturne d’inauguration à la Boutique Fakto Mano
Los artesanos de Fakto Mano le invitan a unirse a ellos para una nocturna y pot de l’amitié en la tienda colectiva.
