Nocturne du 25 septembre Karting de Saintes Les Gonds
vendredi 25 septembre 2026 · Karting de Saintes · Les Gonds
Informations pratiques
Les Gonds
Nocturne du 25 septembre
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 60 – 60 – 75 EUR
60 euros enfant / 75 euros adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Nocturne SWS au Karting de Saintes de 19h 23h pour les adultes et pour les juniors. Course Sprint sws (ouverte à tous, quel que soit le niveau ). Si vous n avez pas d équipement pas d inquiétude nous vous en prêterons.
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Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
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English :
SWS Night Race at the Saintes Karting Track from 7:00 p.m. to 11:00 p.m. for adults and ? for juniors. SWS Sprint Race (open to everyone, regardless of skill level). If you don’t have any equipment, don’t worry—we’ll lend it to you.
L’événement Nocturne du 25 septembre Les Gonds a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge