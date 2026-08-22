Nocturne du 25 septembre Karting de Saintes Les Gonds

Informations pratiques

Les Gonds

Nocturne du 25 septembre

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 75 EUR

60 euros enfant / 75 euros adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Nocturne SWS au Karting de Saintes de 19h 23h pour les adultes et pour les juniors. Course Sprint sws (ouverte à tous, quel que soit le niveau ). Si vous n avez pas d équipement pas d inquiétude nous vous en prêterons.

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Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

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English :

SWS Night Race at the Saintes Karting Track from 7:00 p.m. to 11:00 p.m. for adults and ? for juniors. SWS Sprint Race (open to everyone, regardless of skill level). If you don’t have any equipment, don’t worry—we’ll lend it to you.

L’événement Nocturne du 25 septembre Les Gonds a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge