Nocturne du Béout OMEX Omex

La Nocturne du Béout est de retour le samedi 21 février 2026 !
Elle emprunte les sentiers sur les hauteurs du village d’Omex.
Programme à venir prochainement.
50% route, 50% trail et 100% nocturne !
Ouverture des inscriptions le 18 janvier.
OMEX Au Béout Omex 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 07 86 42 65endurance65@gmail.com
English :
The Nocturne du Béout returns on Saturday, February 21, 2026!
It takes to the trails above the village of Omex.
Programme coming soon.
50% road, 50% trail and 100% night!
Registration opens on January 18.
