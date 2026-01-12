Nocturne du Béout OMEX Omex

Nocturne du Béout

OMEX Au Béout Omex Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La Nocturne du Béout est de retour le samedi 21 février 2026 !

Elle emprunte les sentiers sur les hauteurs du village d’Omex.

Programme à venir prochainement.

50% route, 50% trail et 100% nocturne !

Ouverture des inscriptions le 18 janvier.

.

OMEX Au Béout Omex 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 07 86 42 65endurance65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nocturne du Béout returns on Saturday, February 21, 2026!

It takes to the trails above the village of Omex.

Programme coming soon.

50% road, 50% trail and 100% night!

Registration opens on January 18.

L’événement Nocturne du Béout Omex a été mis à jour le 2026-01-09 par OT de Lourdes|CDT65