Vivez une soirée hors du temps, en famille ou entre amis, dans un décor unique au cœur de la Dordogne. Le Parc du Bournat vous attend en soirée le 30 mai. 12€-19,90€

Le 30 mai, le Bournat ouvre exceptionnellement ses portes jusque la nuit tombée. Une occasion précieuse de découvrir le parc sous une lumière nouvelle, douce, chaleureuse, féérique. Le jour laisse place à une atmosphère unique, où les lanternes s’allument et les manèges tournent sous les étoiles.

Manèges illuminés, artisans, animaux, musiques d’époque tout l’univers du parc prend une autre dimension. Ici, pas de files d’attente interminables, pas de néons agressifs. Juste le plaisir simple de flâner, de jouer, de partager une parenthèse poétique avec ses proches.

La fête bat son plein jusqu’au bouquet final un feu d’artifice haut en couleurs, tiré dans le décor enchanteur du moulin. C’est une soirée à vivre une fois, puis à raconter longtemps. Une soirée pour ceux qui aiment s’émerveiller… ensemble.

Parc du Bournat 191 Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99

English : Nocturne du Bournat Spéciale de l’Ascension

Enjoy a timeless evening with family and friends in a unique setting in the heart of the Dordogne. Parc du Bournat awaits you on May 30. 12?-19,90?

German :

Erleben Sie einen zeitlosen Abend mit der Familie oder mit Freunden in einer einzigartigen Umgebung im Herzen der Dordogne. Der Parc du Bournat erwartet Sie am Abend des 30. Mai. 12?-19,90?

Italiano :

Godetevi una serata senza tempo con la famiglia e gli amici in un ambiente unico nel cuore della Dordogna. Il Parc du Bournat vi aspetta la sera del 30 maggio. 12?-19,90?

Espanol : Nocturne du Bournat Spéciale de l’Ascension

Disfrute de una velada atemporal con la familia y los amigos en un marco incomparable en el corazón de la Dordoña. El Parc du Bournat le espera la noche del 30 de mayo. 12?-19,90?

