Nocturne du Bournat Spéciale de l’Ascension – Parc du Bournat Le Bugue, 30 mai 2025 19:30, Le Bugue.

Dordogne

Nocturne du Bournat Spéciale de l’Ascension Parc du Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

19h30. Début des festivités nocturnes: manèges illuminés, bandas, fanfares. Possibilité de restauration sur place. 22h30: feu d’artifice. La nocturne est inclue dans le pris du billet d’entrée (12€/enfant-19,90€/adulte)

Procession de lampions, manèges illuminés, artisans, repas rustique, musique et feu d’artifice.

A vos agendas ! En nocturne le parc ouvre ses portes jusqu’à 23h. L’occasion de sortir en Dordogne dans un lieu hors du commun et hors du temps et de s’imprégner de l’ambiance nocturne sous le signe de la fête et de l’émerveillement.

Tout est réuni pour faire de cet évènement, le rendez-vous des bons vivants. Le buffet champêtre régale les papilles. Bandas, guinguette, son et lumière exaltent petits et grands. Le tant attendu feu d’artifice couronne la soir

Nocturne inclue dans le billet d’entrée classique

Au programme; animations, fête foraine et grands manèges jusqu’à 22h, démonstrations artisanales, balades champêtre, musiciens (Duo Ménilmontant, Trio Jazz), bandas en déambulation, projection à 22h30, grand feu d’artifice en clôture. .

Parc du Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 41 99 infos@lebournat.fr

19h30. Night-time festivities begin: illuminated merry-go-rounds, bandas, brass bands. Catering available on site. 10:30pm: fireworks. The night-time festivities are included in the price of admission (12?/child-19.90?/adult)

19h30. Beginn der nächtlichen Festlichkeiten: beleuchtete Karussells, Bandas, Fanfaren. Möglichkeit, vor Ort zu essen. 22.30 Uhr: Feuerwerk. Die Nachtveranstaltung ist im Eintrittspreis inbegriffen (12?/Kind-19,90?/Erwachsener)

19h30. Inizio dei festeggiamenti notturni: giostre illuminate, bandas, bande di ottoni. Ristorazione disponibile in loco. ore 22.30: spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti notturni sono inclusi nel prezzo del biglietto d’ingresso (12/bambino-19,90/adulto)

19h30. Inicio de las fiestas nocturnas: tiovivos iluminados, bandas, bandas de música. Servicio de catering in situ. 22.30 h: espectáculo de fuegos artificiales. Las fiestas nocturnas están incluidas en el precio de la entrada (12?/niño-19,90?/adulto)

