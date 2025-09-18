NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Place Saint Cyprien Toulouse
Début : 2025-09-18 18:00:00
fin : 2025-09-18 23:00:00
Nocturne de rentrée pour le plus grand plaisir des gourmets et des amateurs d’ambiance conviviale !
Située sur la rive gauche de la ville, c’est la seule halle couverte à avoir conservé son état d’origine. Cette particularité lui apporte une ambiance populaire et conviviale.
Venez découvrir ou redécouvrir l’esprit du marché et son bien manger ! Charcuteries, poissonneries, volaillers, crémeries, boucheries et boucheries chevaline, buvettes et bien sûr , DJ ! .
Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 43
English :
Back-to-school nocturne to delight gourmets and fans of a convivial atmosphere!
German :
Nocturne zu Beginn des Herbstes zur Freude aller Feinschmecker und Liebhaber einer geselligen Atmosphäre!
Italiano :
Un notturno da rientro a scuola per deliziare i buongustai e gli amanti dell’atmosfera conviviale!
Espanol :
Una noche de vuelta al cole que hará las delicias de los gourmets y de los amantes de la buena convivencia
