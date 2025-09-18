NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Place Saint Cyprien Toulouse

Nocturne de rentrée pour le plus grand plaisir des gourmets et des amateurs d’ambiance conviviale !

Située sur la rive gauche de la ville, c’est la seule halle couverte à avoir conservé son état d’origine. Cette particularité lui apporte une ambiance populaire et conviviale.

Venez découvrir ou redécouvrir l’esprit du marché et son bien manger ! Charcuteries, poissonneries, volaillers, crémeries, boucheries et boucheries chevaline, buvettes et bien sûr , DJ ! .

Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 43

English :

Back-to-school nocturne to delight gourmets and fans of a convivial atmosphere!

German :

Nocturne zu Beginn des Herbstes zur Freude aller Feinschmecker und Liebhaber einer geselligen Atmosphäre!

Italiano :

Un notturno da rientro a scuola per deliziare i buongustai e gli amanti dell’atmosfera conviviale!

Espanol :

Una noche de vuelta al cole que hará las delicias de los gourmets y de los amantes de la buena convivencia

L’événement NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Toulouse a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE