NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN Place Saint Cyprien Toulouse

NOCTURNE DU MARCHÉ SAINT-CYPRIEN

Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 23:00:00

2026-04-09

Le marché passe en mode soirée sur le thème années 70-80 !

Située sur la rive gauche de la ville, c’est la seule halle couverte à avoir conservé son état d’origine. Cette particularité lui apporte une ambiance populaire et conviviale.

Venez partager un moment gourmand et chaleureux au cœur du quartier Saint-Cyprien ! Découvrez les délicieux produits des commerçants et profitez d’une ambiance conviviale autour des stands du marché. Au programme produits locaux, rencontres avec les commerçants et artisans, et bonne humeur garantie ! .

Place Saint Cyprien MARCHÉ SAINT CYPRIEN Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 43

English :

The market goes 70s-80s party mode!

