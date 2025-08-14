Nocturne du Musée-Promenade Digne-les-Bains

Montée du Parc Saint-Benoît, Bernard Dellacasagrande Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : Jeudi 2025-08-14 20:00:00

fin : 2025-08-14 23:00:00

2025-08-14

À l’occasion de la Nuit des Étoiles, le Musée Promenade vous propose une observation du ciel nocturne et une initiation à l’astronomie.

Montée du Parc Saint-Benoît, Bernard Dellacasagrande Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70

English :

For Starry Night, the Musée Promenade invites you to observe the night sky and learn about astronomy.

German :

Anlässlich der Nacht der Sterne bietet Ihnen das Promenadenmuseum eine Beobachtung des Nachthimmels und eine Einführung in die Astronomie.

Italiano :

In occasione della Notte delle Stelle, il Musée Promenade vi offre la possibilità di osservare il cielo notturno e di imparare l’astronomia.

Espanol :

Con motivo de la Noche estrellada, el museo Promenade le propone observar el cielo nocturno y aprender astronomía.

