Nocturne en char à voile Hauteville-sur-Mer
Nocturne en char à voile Hauteville-sur-Mer jeudi 21 mai 2026.
Hauteville-sur-Mer
Nocturne en char à voile
4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Nocturne en char à voile à Hauteville-sur-Mer.
Séance encadrée et apéro au coucher de soleil.
Sur réservation. RDV le 21 mai à 19h. .
4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 58 37
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English : Nocturne en char à voile
L’événement Nocturne en char à voile Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
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