Nocturne en roller Music & Lights
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor
Prémanon
23 juillet 2025 20:00

Jura

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor
146 Rue de la Croix de la Teppe
Prémanon
Jura

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-07-23 20:00:00

Fin : 2025-07-30 22:15:00

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

Découvrez le roller dans une ambiance plus obscure, intimiste et féérique piste légèrement enfumée reflétant des shows lumineux dans tout l’espace ! Et le tout au rythme de différents styles de musique rock, disco, dance, années 90… Soirée animée garantie !

Location de rollers quad sur place (= patins à roulettes). Rollers en ligne autorisés. Rollers de la pointure 26 à la pointure 47. Aides au patinage consignées avec une pièce de 2€. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Accès selon les tarifs d’entrée en vigueur. Chaussettes obligatoires. Casque non fourni.

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou sur contact@espacedesmondespolaires.org. .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe

Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

