Nocturne en roller Soirée DJ, spéciale Halloween Espace des Mondes Polaires Prémanon

Nocturne en roller Soirée DJ, spéciale Halloween Espace des Mondes Polaires Prémanon mercredi 29 octobre 2025.

Nocturne en roller Soirée DJ, spéciale Halloween

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:00:00

fin : 2025-10-29 22:30:00

Date(s) :

2025-10-29

A l’occasion Halloween, un DJ professionnel anime votre soirée. Venez avec votre déguisement le plus effrayant, ce sera plus marrant ! Soirée incontournable à ne pas louper !

Entrée selon les tarifs en vigueur. Location de rollers quad sur place (= patins à roulettes, du 26 au 47). Rollers en ligne autorisés. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Chaussettes obligatoires. Casque non fourni.

Infos au 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

English : Nocturne en roller Soirée DJ, spéciale Halloween

German : Nocturne en roller Soirée DJ, spéciale Halloween

Italiano :

Espanol :

L’événement Nocturne en roller Soirée DJ, spéciale Halloween Prémanon a été mis à jour le 2025-09-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)