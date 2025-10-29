Nocturne en roller Soirée DJ, spéciale Halloween Espace des Mondes Polaires Prémanon
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Début : 2025-10-29 20:00:00
fin : 2025-10-29 22:30:00
2025-10-29
A l’occasion Halloween, un DJ professionnel anime votre soirée. Venez avec votre déguisement le plus effrayant, ce sera plus marrant ! Soirée incontournable à ne pas louper !
Entrée selon les tarifs en vigueur. Location de rollers quad sur place (= patins à roulettes, du 26 au 47). Rollers en ligne autorisés. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Chaussettes obligatoires. Casque non fourni.
Infos au 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .
