Nocturne | Et au milieu coule un fleuve Couvent des Récollets Cognac

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mardi 2025-07-29 21:30:00

fin : 2025-08-19 23:00:00

2025-07-29 2025-08-19

À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !

Un parcours au bord de l’eau révèle les liens historiques qui unissent Cognac et le fleuve.

English :

When night falls, Cognac is revealed in a whole new light!

A riverside trail reveals the historic links between Cognac and the river.

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit zeigt sich Cognac in einem anderen Licht!

Ein Rundgang am Wasser entlang enthüllt die historischen Verbindungen zwischen Cognac und dem Fluss.

Italiano :

Quando cala la notte, Cognac si rivela sotto una luce completamente nuova!

Un percorso lungo il fiume rivela i legami storici tra Cognac e il fiume.

Espanol :

Cuando cae la noche, Cognac se revela bajo una luz totalmente nueva.

Un sendero ribereño revela los vínculos históricos entre Cognac y el río.

