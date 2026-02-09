Nocturne Et si on jouait ? Rue Richard Cœur de Lion Agen
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Dans le cadre de l’exposition “Lumières françaises. De la cour de Versailles à Agen”.
Plongez au cœur d’un divertissement qui enflamma les salons jusqu’à la cour de Versailles au XVIIIe siècle le jeu. Laissez-vous tenter par des parties de jeux endiablées pour une soirée pleine de surprises.
English : Nocturne Et si on jouait ?
As part of the exhibition Lumières françaises. From the court of Versailles to Agen?
Plunge into the heart of a form of entertainment that took the salons all the way to the court of Versailles in the 18th century: gaming. Let yourself be tempted by wild games for an evening full of surprises.
