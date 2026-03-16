Nocturne étudiante Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Nocturne étudiante

Jeudi 2 avril 2026 de 19h à 0h. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 00:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Rejoignez le musée Granet pour passer une soirée hors du commun. Les étudiants de tous horizons ont carte blanche pour créer un événement unique ouvert à tous. Découvrez le musée à travers des propositions décalées.

Tout au long de la soirée les étudiants vous font découvrir les œuvres du musée autrement. Vous pourrez également profiter d’une ambiance musicale dans le hall et le patio du musée !



● 19h-20h DJ SET on s’ambiance tranquillement dans le hall du musée pour commencer la soirée.

● 20h rendez-vous dans le patio du musée pour une chorégraphie de la compagnie universitaire DANSE’AMU inspirée des collections du musée.

● 20h30 concert de musiques actuelles Les étudiants en musicologie (AMU) et la radio ZAI vous proposent un concert aux inspirations multiples (rock, pop…). Rendez-vous dans le patio du musée !

● 21h30-minuit DJ SET deux sets de musique électronique vous sont proposés par Joyful90 et DJej.



Sucreries et boissons non alcoolisés tout au long de la soirée.



Retrouvez les étudiantes de l’école de maquillage professionnel Sophie Lecomte pour ajouter une touche strass et paillettes à votre soirée ! De nombreux stand en lien avec la vie étudiante seront présents.

Les étudiants de l’ECV (école de création visuelle) vous attendent dans les salles pour vous initier à la pratique du croquis ! .

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 88 32 granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Join the Musée Granet for an evening out of the ordinary. Students from all horizons have carte blanche to create a unique event open to all. Discover the museum through a series of offbeat events.

L’événement Nocturne étudiante Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence