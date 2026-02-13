Nocturne étudiante : La soirée insolite, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Nocturne étudiante :

La soirée insolite Jeudi 12 mars, 18h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

GRATUIT. RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTES

ET ÉTUDIANTS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00

Du 6 au 15 mars les musées et monuments de la Ville de

Toulouse sont gratuits pour les étudiantes et étudiants.

Des œuvres revisitées, des regards décalés: ateliers participatifs, performances artistiques, parcours sensoriels… Venez vivre le musée autrement, le temps d’une soirée pleine de curiosités.

En collaboration avec la Communauté d’Universités et d’Établissements

de Toulouse et plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

L’insolite investit le musée pour quelques heures exceptionnelles ! L’insolite investit le musée pour quelques heures exceptionnelles !