NOCTURNE ÉTUDIANTE LA SOIRÉE INSOLITE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

NOCTURNE ÉTUDIANTE LA SOIRÉE INSOLITE

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12 22:30:00

Date(s) :

2026-03-12

L’insolite investit le musée pour quelques heures exceptionnelles !

Des œuvres revisitées, des regards décalés: ateliers participatifs, performances artistiques, parcours sensoriels… Venez vivre le musée autrement, le temps d’une soirée pleine de curiosités.

En collaboration avec la Communauté d’Universités et d’Établissements de Toulouse et plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

Bon à savoir

– Réservé aux étudiants à partir de 16 ans .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 95 40 communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The unusual takes over the museum for a few exceptional hours!

L’événement NOCTURNE ÉTUDIANTE LA SOIRÉE INSOLITE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE