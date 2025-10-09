Nocturne Étudiante Montbéliard
Nocturne Étudiante
Pays de Montbéliard Agglomération Montbéliard Doubs
Début : 2025-10-09 18:30:00
fin : 2025-10-10
La Nocturne Étudiante revient le jeudi 9 octobre à Montbéliard et Audincourt !
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée universitaire une soirée culturelle et festive pour (re)découvrir les pépites de l’agglomération dans une ambiance unique.
Au programme
5 lieux culturels majeurs à explorer
1 bracelet offert par lieu visité
3 bracelets = 1 pass concert gratuit pour une soirée offrant 4 concerts au Moloco
Des navettes sont prévues pour faciliter vos déplacements
Navettes aller entre Montbéliard et Audincourt
Navettes retour au départ d’Audincourt, avec des arrêts à Montbéliard, Sévenans et Belfort
Une occasion en or de plonger dans la vie culturelle locale, faire des rencontres et bien lancer l’année universitaire !
Alors, prêt·e à relever le défi ? .
Pays de Montbéliard Agglomération Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Vie_Etudiante@agglo-montbeliard.fr
