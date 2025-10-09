Nocturne Étudiante Montbéliard

Nocturne Étudiante Montbéliard jeudi 9 octobre 2025.

Nocturne Étudiante

Pays de Montbéliard Agglomération Montbéliard Doubs

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-10

La Nocturne Étudiante revient le jeudi 9 octobre à Montbéliard et Audincourt !

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée universitaire une soirée culturelle et festive pour (re)découvrir les pépites de l’agglomération dans une ambiance unique.

Au programme

5 lieux culturels majeurs à explorer

1 bracelet offert par lieu visité

3 bracelets = 1 pass concert gratuit pour une soirée offrant 4 concerts au Moloco

Des navettes sont prévues pour faciliter vos déplacements

Navettes aller entre Montbéliard et Audincourt

Navettes retour au départ d’Audincourt, avec des arrêts à Montbéliard, Sévenans et Belfort

Une occasion en or de plonger dans la vie culturelle locale, faire des rencontres et bien lancer l’année universitaire !

Alors, prêt·e à relever le défi ? .

Pays de Montbéliard Agglomération Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Vie_Etudiante@agglo-montbeliard.fr

