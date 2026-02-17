Nocturne étudiante Musée de Valence Valence

Nocturne étudiante

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 23:00:00

2026-04-02

Nocturne étudiante

Programmée cette année au printemps, la Nocturne étudiante offre au public, de belles propositions de spectacles vivants, d’arts plastiques et visuels au coeur des collections.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

English :

Student Nocturne

Scheduled this year in the spring, the Nocturne étudiante offers the public the chance to enjoy live performances and visual arts in the heart of the collections.

